После массового отравления в Свердловской области изъято более 12 тонн суррогатного алкоголя

В муниципалитетах Свердловской области обнаружено и изъято более 12,5 тонн суррогатного алкоголя. Ранее в регионе 24 человека скончались от отравления метиловым спиртом.

«По состоянию на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов Свердловской области оперуполномоченные изъяли свыше 12,5 тонн алкогольной продукции», – заявил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Как отметил Горелых, ежедневно в мероприятиях по розыску суррогата задействовано более 1200 сотрудников полиции, работа органов внутренних дел ведется в тесном взаимодействии с ФСБ и СКР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на рынке «Ботанический» были задержаны два подозреваемых в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя. Там же обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из под суррогата. Часть емкостей имела наклейки «Вита-Септ», на других была надпись «Этиловый спирт», остальные хранились без маркировки.

Кроме того, по данным руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, сотрудники полиции продолжают устанавливать точное число пострадавших от некачественной продукции, ставшей причиной гибели людей. Опрошено свыше 50 свидетелей и потерпевших. Свердловская полиция проводит широкомасштабную профилактическую акцию под названием «Алкоголь».

Ранее сообщалось, что в октябре в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом скончались 24 человека. В крови погибших был обнаружен метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Четыре человека были задержаны, троим было предъявлено обвинение. Двоих обвиняемых суд отправил под арест сроком на два месяца.

Екатеринбург, Иван Бабурин

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