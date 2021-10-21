Режиссер детского киножурнала арестован за педофилию

Режиссер детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий арестован по подозрению в педофилии, – сообщают СМИ.

По информации телеканала РЕН ТВ, в ходе проведенного обыска дома у Белостоцкого были найдены фотографии и видео с обнаженными детьми. Правоохранители начали проверку.

Около года назад режиссер пропал из виду, при этом в соцсетях люди, «знакомые с ситуацией», стали распространять сообщения о его тяжелой болезни.

По данным ТАСС, режиссер «Ералаша» в настоящее время находится в СИЗО.

Источник агентства сообщил: «Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО».

Следует отметить, что в то же время расследуется уголовное дело о надругательстве над несовершеннолетним в отношении полного тезки известного деятеля искусств. По данным, опубликованным на сайте Пресненского суда Москвы, Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован 14 октября прошлого года по подозрению в педофилии (ч. 3 ст. 134 УК РФ). Кроме того, в отношении этого же человека расследуется дело о развратных действиях (ст.я 135 УК РФ). Причем, по данным РЕН ТВ, расследование находится на завершающей стадии. Именно тогда и появились первые сообщения о тяжелой болезни режиссера, из-за которой он не выходит на связь.

Следует напомнить, что 7 октября сообщалось, что законопроект, регламентирующий введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов, не вызвал возражений у Верховного суда РФ.

Москва, Иван Бабурин

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