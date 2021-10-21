ВВС Израиля отрабатывают сценарий нанесения ударов по Ирану

Военно-воздушные силы Израиля после двухлетнего перерыва возвращаются к отработке сценария нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, – сообщает 12 телеканал.

По информации журналистов начальник генерального штаба Сил обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави отдал распоряжение не только сосредоточиться на сборе разведданных относительно ядерной программы Ирана и составлении актуальных оперативных планов, но и отдал распоряжение военно-воздушным силам вернуться к проведению учений на основе этих планов. Кохави также распорядился изыскать средства в бюджете на поставленные цели.

Ранее 12-й телеканал передавал, что правительство Израиля оценило «оборонный пакет» для устранения ядерной угрозы в 5 млрд. шекелей (880479655.38 руб. по курсу).

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 21.10.21

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