Американская ракета с гиперзвуковым оружием не смогла взлететь

Испытания гиперзвукового оружия в США пришлось отложить из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, ракета-носитель, которая должна была вывести оружие в стратосферу, не смогла взлететь.
Напомним, в среду, 20 октября, сухопутные и военно-морские силы США провели испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия. Они должны были подтвердить работоспособность отдельных элементов находящегося в разработке планирующего гиперзвукового боевого блока. Однако, как сообщают источники Reuters, – испытания завершились неудачей.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 21.10.21
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