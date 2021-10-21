В Киеве поставки кислорода для больных коронавирусом под угрозой

Депутат Киевсовета от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Александр Попов заявил о критической ситуации в Киеве с кислородом для больных COVID-19, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы.

Политик отметил, что объемы поставок кислорода не обеспечивают реальную потребность в период пандемии. По его словам, ситуация в Киеве «настолько критическая, что с увеличением количества госпитализированных, врачам реально придется выбирать, кого спасать».

Пресс-служба партии приводит слова Попова: «Более 10 предприятий, которые производят как медицинский, так и технический кислород. Два крупных производителя остановились по собственной инициативе для проведения технических работ. Предприятия, которые на сегодняшний день работают, вынуждены идти на такие меры, как отказ промышленности в поставках технического кислорода, что угрожает их технологиям, производственному процессу и может даже привести к остановке».

Депутат Киевсовета также заявил: «Куда смотрело правительство, которое так и не удосужилось спрогнозировать и обеспечить нормальную работу в критических условиях пандемии и обеспечить поставку кислорода. Оставлять киевлян и врачей заложниками такого преступного отношения к медицине – недопустимо. Ведь только за последние сутки в Киеве – почти 1200 новых больных коронавирусом и уже 39 летальных случаев».

В четверг, 21 октября, минздрав Украины сообщил, что число случаев коронавируса в стране за минувшие сутки составило почти 22,5 тысячи, скончались почти 550 человек – это является антирекордом за все время пандемии.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 22.10.21

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