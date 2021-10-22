В Забайкалье два мальчика на самокатах провалились под лед и погибли

Два ребенка погибли на искусственном водоеме в поселении Утан Чернышевского района Забайкалья. Дети решили прокатиться на самокатах, но лед оказался слишком тонким.

Инцидент случился во второй половине дня 21 октября. Трое мальчишек 12 и 10 лет пошли на соседний водоем с самокатами. Тонкий лед провалился под ними, и ребята начали тонуть. Прохожий сумел вытащить из воды одного 12-летнего ребенка, но второй 12-летний и 10-летний мальчики утонули. Их тела позже нашли и подняли из воды сотрудники МЧС.

«Прокуратура проводит проверку, оценит соблюдение требований безопасности на водоемах в населенном пункте. Главам всех муниципалитетов подготовлены информации с предложением принять меры к недопущению подобных случаев», – рассказали в краевой прокуратуре.

Ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела, начатого Следственным комитетом о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По делу назначены экспертизы.

Чита, Наталья Рязанова

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