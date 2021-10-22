В Ставропольском крае задержали готовившего теракт игиловца*

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ставропольском крае.

По данным спецслужбы, резонансную атаку на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельной бомбы готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Несостоявшийся террорист задержан.

В ходе обыска по месту проживания задержанного найдены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

* ИГ, ИГИЛ признана в РФ террористической организацией и запрещена

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 22.10.21

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