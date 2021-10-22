Украина снова отказывает России перезахоронить останки Героя Советского Союза

Мэрия Львова сообщила, что не будет выполнять решение Кассационного административного суда Украины, в соответствии с которым город должен передать России останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, – сообщают СМИ.

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook оставил следующее сообщение: «Это уже не первое подобное судебное решение, но исполком горсовета продолжит его игнорировать. Он задал два вопроса судьям, которые постановили передать останки: считают ли они возможным «любое сотрудничество с агрессором во время войны» и не желает ли Россия вернуть людей, отбывающих наказание на ее территории и на «оккупированных» землях. Наша позиция однозначная: мы не сотрудничаем с оккупантами».

Со своей стороны политолог Владимир Корнилов заявил следующее: «Украина «взяла в заложники» останки советского разведчика Кузнецова».

Между тем, Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполнительный комитет Львовского городского совета позволить родственникам Николая Кузнецова перезахоронить останки разведчика из могилы на Холме Славы во Львове в военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Перезахоронить останки Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова пытаются с 2000 года, но городские власти каждый раз отказываются отдать останки под разными предлогами. Памятники Кузнецову во Львове и Ровно демонтировали в 1992 году, а в 2015-м уничтожили и памятник в селе Повча Ровненской области. Город Кузнецовск в этом же регионе переименовали в 2016-м, а еще спустя три года исчез бронзовый барельеф на могиле разведчика.

Львов, Иван Бабурин

Львов. Другие новости 22.10.21

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