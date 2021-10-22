В столице Молдавии люди зажигают свечи у погашенного Вечного огня

Жители Кишинева принесли свечи на Мемориал воинской славы, чтобы вновь зажечь Вечный огонь, потушенный властями в связи с дефицитом газа, – сообщает Российская газета.

Лидер социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин на своей странице в Facebook написал, что жители Кишинева зажгли уже больше сотни свечей и продолжают приносить новые.

«Вечный огонь восстановлен», – написал Шелин.

Отметим, что в связи с проблемами с поставками газа власти Молдавии приняли решение объявить режим ЧП в стране на 30 суток. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, дефицит газа в октябре составил 16 млн. кубометров.

Со своей стороны Россотрудничество предложило оплатить счета за газ для Вечного огня, который отключили молдавские власти.

«Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня», – говорится в сообщении на сайте организации.

В пятницу, 22 октября, безрезультатно закончились двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие средств.

С российской стороны в переговорах участвовали представители «Газпрома» и правительства. Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки. Единственным условием получения скидки был возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдавии (без учета Приднестровья) за поставленный газ в объеме около $700 млн, – сообщает издание Коммерсантъ.

Кишинев, Иван Бабурин

Кишинев. Другие новости 22.10.21

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