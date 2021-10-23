Нанес ребенку множественные ранения: пожилой ростовчанин обвиняется в убийстве 6-летнего внука

В Ростове-на-Дону задержан 59-летний местный житель по подозрению в убийстве собственного 6-летнего внука. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина нанес ребенку многочисленные ножевые ранения.

По данным ведомства, ЧП произошло 22 октября. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался.

Возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователем при участии криминалиста следственного управления проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы.

Подозреваемый в убийстве задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

Ростов-на-Дону. Другие новости 23.10.21

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