МВД России объявило в розыск гражданина Белоруссии, передавшего видеозаписи пыток заключенных

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1. Его карточка появилась в базе разыскиваемых полицией лиц «по статье УК», передает «Интерфакс».

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что организация получила и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

По данным СМИ, видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Савельев, осужденный в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. В колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

В настоящее время по фактам пыток СК расследует семь уголовных дел.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 23.10.21

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