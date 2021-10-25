Несколько лет домогался мальчиков: воспитателя детсада арестовали за педофилию

В Нижнем Новгороде воспитатель детского сада арестован по подозрению в педофилии. Мужчине вменяют преступления сексуального характера в отношении его воспитанников. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малышей-воспитанников. Ему вменяют три эпизода. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Подозреваемый признал вину, говорится в сообщении. По решению суда он помещен под стражу.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
Под следствие попал 36-летний воспитатель, проработавший в детскому саду 11 лет. Педагог-педофил выпустил три группы, уточняет телеграм-канал Life Shot. По его данным, воспитатель несколько лет домогался исключительно мальчиков во время сон-часа. О сексуальных преступлениях стало известно после того, как об этом рассказали нынешние воспитанники и выпускники прошлых лет.
Нижний Новгород, Наталья Петрова
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