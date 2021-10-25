В Набережных Челнах взрывом разрушено несколько квартир в жилом доме

В Набережных Челнах в взрыв разрушил несколько квартир сразу на двух этажах жилого дома, – сообщает ТАСС со ссылкой экстренные службы.
Как рассказал собеседник ТАСС: «В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах. По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Предварительно, в доме произошла утечка газа. Эпицентр взрыва устанавливается».
В результате взрыва есть пострадавшие. Несколько человек, по предварительным данным, могут находиться под завалами: «Их точное количество устанавливаются», – сообщил собеседник агентства.
ЧП произошло в одной из квартир панельного пятиэтажного дома. В МЧС уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены перекрытия между двумя этажами.
На месте ЧП работают представители всех оперативных служб.
Набережные Челны, Иван Бабурин
Набережные Челны. Другие новости 25.10.21
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