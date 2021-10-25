Военному атташе Германии в Москве вручили ноту протеста

Министерство обороны России вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное, – сообщило российское военное ведомство.

Как сообщило министерство обороны РФ: «Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота».

Также Представителю Германии указали, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.

Напомним, что на прошлой неделе министру обороны ФРГ отвечая на вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно «очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства».

Со своей стороны министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в Берлине должны хорошо знать, чем заканчиваются призывы стягивать силы к российским границам. Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России.

Москва, Иван Бабурин

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