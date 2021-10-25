Евросоюз заявил, что Израильские поселения на территории Палестины незаконны

Все израильские поселения на палестинских территориях считаются незаконными и Евросоюз не будет их признавать, -говорится в заявлении официального представителя ЕС, опубликованном в понедельник, 25 октября.

В обнародованном ЕС заявлении говорится, что «израильские поселения незаконны в соответствии с международным правом, они являются главным препятствием для достижения урегулирования на основе сосуществования двух государств и прочного и всеобъемлющего мира между двумя сторонами».

Кроме того, в Евросоюзе напомнили свою позицию о непризнании каких-либо изменений в границах, существовавших до конфликта 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, если такие изменения не стали результатом соглашения обеих сторон.

Ранее сообщалось, что израильские власти разместили тендеры на строительство более 1,3 тысячи единиц жилья в еврейских поселениях на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. В общей сложности будут построены 1355 единиц жилья.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 25.10.21

Военному атташе Германии в Москве вручили ноту протеста. / В Набережных Челнах взрывом разрушено несколько квартир в жилом доме. / Челябинские власти предпочитают не обсуждать скандалы в Калининском и Центральном районах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»