Дональд Трамп-младший мстит Алеку Болдуину

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в своем интернет-магазине выставил на продажу одежду с текстом о случайном убийстве актером Алеком Болдуином украинского оператора Галины Хатчинс, – сообщает издание Insider.

На футболках и худи, выставленных на продажу Трампом-джуниором, красуется надпись: «Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people» (Пушки не убивают людей, Алек Болдуин убивает). Стоимость одежды составляет от 28 до 40 долларов (от 1950 до 2790 рублей). В США многие высказывают мнение, что таким образом Дональд Трамп-младший мстит за насмешки над своим отцом в сатирическом шоу, а также выказывает свое отношение к призывам ограничить продажу оружия.

Оператор фильма «Раст» Галина Хатчинс погибла во время съемок 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Как ранее сообщала»Газета.Ru», оружейник фильма «Раст», которая могла зарядить пистолет боевым патроном, удалила аккаунты в соцсетях.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 25.10.21

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