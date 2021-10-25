Последние данные о взрыве жилого дома в Набережных Челнах

Следственный комитет России (СКР) начал расследование после обрушения части дома в результате взрыва газа в Набережных Челнах, – сообщили в управлении ведомства по республике Татарстан.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как ранее сообщалось, среди четверых пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах есть двое детей. Это двое братьев – 11 и 17 лет.

Детей достали из-под завалов и госпитализировали. По информации Telegram-канала канал Mash Iptash, братья получили травмы средней степени тяжести: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Всего из разрушенного дома удалось спасти троих человек.

Также в сети интернет появилось видео спасения сотрудниками МЧС 17-летнего подростка после взрыва. Известно, что подростка обнаружили придавленным под обломками здания. На кадрах видно, как спасатели извлекают мальчика.

Также на видео попал момент взрыва газа в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах, – ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На заснятых видеорегистратором кадрах видно яркую вспышку. После этого слышен звук взрыва, а автомобиль начинает трясти. На капот и лобовое стекло машины падают обломки здания.

По предварительным данным, 25 октября в пятиэтажным доме в 48-м комплексе города Набережные Челны в результате взрыва газа обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Данные о пострадавших уточняются.

Набережные Челны, Иван Бабурин

Набережные Челны. Другие новости 25.10.21

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