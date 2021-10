Ведущие СМИ США планируют атаковать Facebook

Порядка двадцати мировых новостных агентств запланировали публикации историй против Facebook на основе материалов от Фрэнсис Хауген. Именно она не так давно атаковала бывшего работодателя на слушаниях в конгрессе США, – сообщает издание Финам со ссылкой на телеграм-канал экономиста и инвестора Евгения Когана.

По информации Когана, в размещении материалов примут участие такие компании, как: Associated Press, New York Times, Reuters, Financial Times, CBC News, Bloomberg и другие. Журналисты согласились опубликовать материалы утром в понедельник, не обращаясь за официальным комментарием к самой компании. Некоторые данные начали просачиваться еще в выходные. Например, стало известно, что все эти годы Facebook избирательно боролся с разжиганием ненависти и дезинформацей в Индии. Компания зачастую не трогала антимусульманский контент, который появлялся у некоторых местных пользователей.

Что касается бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, она отправляется в собственное европейское турне. Планируется, что она выступит в парламентах нескольких европейских стран, где призовет к жесткому регулированию социальной сети. Первой на очереди Великобритания.

В СМИ уже попала утечка из рабочей рассылки Facebook. Работников компании предупреждают, что стоит приготовиться к непростым новостным заголовкам и давлению.

«Отчетность за 3 квартал, которую мы уже упоминали ранее, может просто затеряться на фоне этих скандалов. Если и отчет не оправдает надежд инвесторов, то Facebook ждет идеальный шторм», – резюмирует экономист и инвестор Евгений Коган.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 25.10.21

