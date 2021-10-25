Во Франции закрыли мечеть за пропаганду радикального ислама

В понедельник, 25 октября, префектура города Сарта распорядилась закрыть на шесть месяцев мечеть Аллонн возле Ле-Мана. По словам префектуры в этой мечети пропагандируется «радикальная практика ислама», – сообщает агентство AFP.

Согласно указу, опубликованному на сайте префектуры, «лидеры AAJM (ассоциация Аллонез) и ассоциации Аль-Калам, а также имамы, действующие в мечети Аллоннеса, продвигают радикальную практику, узаконивают практику вооруженного джихада, смерть как мученика, а также установление шариата. Также обе мусульманских ассоциации обвиняются в узаконивании террористических атак».

«Так было в сентябре 2020 года, когда после переиздания карикатур на Мухаммеда газетой Charlie Hebdo, Мулай Дрисс Эль Якуби собрал молодых людей в мечети и заявил: «Эти люди заслуживают смерти». После убийства в октябре 2020 года Самуэля Пати лидеры и имамы мечети радовались тому, что виновник нападения стал мучеником», – говорится в сообщении префектуры города Сарта.

Префектура города Сарта заявила, что «принимая во внимание террористическую угрозу на очень высоком уровне, уместно объявить о закрытии культового сооружения «Мечеть Аллонн» сроком на шесть месяцев с целью предотвращения совершения террористических актов».

Париж, Иван Бабурин

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