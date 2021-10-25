Эрдоган: «Послы теперь будут более осторожны в своих заявлениях»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявивший десять послов персонами нон грата, сделал в понедельник, 25 октября, заявление относительно дипломатического кризиса.

21 октября Эрдоган раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Напомним, послы этих стран требовали от Турции освобождения правозащитника Османа Кавалу.

Турецкий телеканал в понедельник, 25 октября, NTV передал следующее заявление Эрдогана: «У нас нет намерения создать кризис. Я считаю, что послы теперь будут более осторожны в своих заявлениях».

Президент Турции также заявил, что долг главы государства состоит в том, чтобы «дать необходимый ответ на это неуважение к независимой и беспристрастной судебной системе и ее представителям».

«Подобное отношение является большим оскорблением для всех представителей судебной власти Турции, включая судей, прокуроров и адвокатов», – цитирует Эрдогана крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу.

Следует отметить, по состоянию на 25 октября МИД Турции, не предпринял конкретных шагов для высылки дипломатов – персонами нон грата они все еще не объявлены, – сообщает агентство Bloomberg.

Анкара, Иван Бабурин

Анкара. Другие новости 25.10.21

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