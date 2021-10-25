Жителей поврежденного взрывом дома разместили в ПВР и автобусах

Управление МЧС по Республике Татарстан сообщает, что эвакуированные жители дома в Набережных Челнах, поврежденного в результате взрыва газа находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Всего в целях безопасности из дома были эвакуированы 93 человека, из них 18 детей, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном МЧС говорится, что «23 эвакуированных человека из 11-го подъезда, в том числе один ребенок, размещены в ПВР (гостиница Open City), горячим питанием обеспечены. Остальные эвакуированные 70 человек размещены в четырех автобусах для обогрева».

Также СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Набережных Челнов сообщают, что скончалась девушка, которую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, после взрыва газа в жилом доме в Татарстане.

В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших при взрыве дома – 70-летний мужчина, у которого 70% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер, и молодой человек 2004 года рождения. У него травма малого таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга.

Еще один пострадавший, мальчик 2010 года рождения, находится в состоянии легкой степени тяжести, у него ушибы мягких тканей.

Сообщалось также, что после стабилизации состояния пострадавших будет решаться вопрос об их транспортировке в клиники Казани.

Взрыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах прогремел ранее в понедельник. В доме повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек.

В Следственном комитете (СК) России возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации МЧС, причиной взрыва послужила утечка газа. Источники раскрыли личность владельца квартиры, в которой взорвался бытовой газ. По некоторым данным, утечка случилась из-за того, что 70-летний мужчина мог самостоятельно подключиться к газовой трубе.

В Набережных Челнах введен режим ЧС. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. К ликвидации ЧС, по данным регионального МЧС, привлечены 155 человек и 49 единиц техники.

Набережные Челны, Иван Бабурин

Набережные Челны. Другие новости 25.10.21

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