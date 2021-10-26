В Калмыкии СКР задержал двух подозреваемых по делу о ДТП с шестью погибшими

Следственный комитет задержал владельца фирмы-перевозчика и владельца автобуса по делу о гибели пяти взрослых и ребенка в ДТП. Попавший в аварию автобус не проверяли перед рейсом, а ремни безопасности в нем не годились для использования.

Напомним, 24 октября автобус отправился из Махачкалы в Санкт-Петербург, на борту находились 28 человек. На отрезке трассы на территории Калмыкии автобус выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом. Шесть человек погибли на месте, 14 получили различные травмы, один из них позже скончался в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Установлено, что данное преступление совершено группой лиц, организовавшей преступную схему ради извлечения прибыли», – рассказали в управлении СКР по Калмыкии.

Следователи выяснили, что 52-летний бизнесмен из Махачкалы, договорился с приятелем, который пользовался чужим автобусом, организовать незаконные междугородние перевозки пассажиров. Предприниматель внес автобус в реестр своей лицензии на перевозку пассажиров, ложно указав договор аренды. 35-летний владелец автобуса не проверил техническое состояние транспорта и нанял двух водителей, которые несколько раз привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

Обязанности фельдшера исполняла жена бизнесмена, которая не стала проверять состояние водителей перед рейсом. Техосмотр перед отправкой также не проводился, а ремни безопасности в салоне не были приспособлены для использования.

«Предприниматель и владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски в офисах и жилище ИП, служебных кабинетах автовокзала Махачкалы», – добавили в ведомстве.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц Ространснадзора Республики Дагестан, правомерность выдачи водительских удостоверений водителям автобуса.

Элиста, Наталья Рязанова

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