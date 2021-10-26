В Хабаровске СКР расследует гибель рабочего при падении строительного крана

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека и травмировании еще одного в результате падения башенного крана. Следствие ведется по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Днем строительный кран упал на фасад строящейся детской поликлиники в Индустриальном районе Хабаровска. Инцидент случился во время строительных работ, на площадке находились люди, и один рабочий погиб. Крановщик доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы», – рассказали в краевом управлении СКР.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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