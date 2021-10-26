Взрыв прогремел в пятиэтажке в Балтийске, есть пострадавший (ВИДЕО)

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Балтийске Калининградской области. После взрыва начался пожар. По данным регионального управления МЧС, в результате ЧП пострадал один человек.

Информация о происшествии в доме по улице Ушакова поступила в 13:58 мск. Взрыва газа прогремел в одной из квартир на первом этаже, после чего вспыхнул пожар на площади 50 кв. метров. К настоящему времени огонь потушили. На месте ЧП работают оперативные службы. По информации властей, взрыв не привел к разрушениям конструкций дома.

Telegram: Взрыв в пятиэтажке в Балтийске

В результате инцидента есть пострадавший, его госпитализировали. Взрывной волной в доме выбиты окна на первом и втором этажах. В Сети появилось видео, на котором жильцы выбрасывают детей из окон второго этажа, чтобы спасти им жизнь. Внизу детей ловили пришедшие на помощь прохожие.

Накануне взрыв газа прогремел в пятиэтажке в Набережных Челнах, разрушены четыре квартиры – одна на четвертом этаже, еще три – на пятом. В результате ЧП пострадали пять человек, одна из пострадавших – 22-летняя девушка – умерла в больнице. Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Балтийск, Наталья Петрова

Балтийск. Другие новости 26.10.21

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