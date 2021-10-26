Следственный комитет РФ поручил проверить высказывание Моргенштерна по поводу Дня Победы

В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г.Москве А.А.Стрижову организовать проверку,– сообщается на официальном веб-сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении, обнародованном российским следкомом, также говорится, что реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, «оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».

«Ветераны России» обратились в Гепрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить высказывания Алишера Моргенштерна и блокировать YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства, – сообщили в СК РФ.

Как следует из текста обращения «Ветеранов России», они попросили Гепрокуратуру и СК РФ проверить высказывания Алишера Моргенштерна, а также рассмотреть возможность блокировки YouTube-канала «Осторожно, Собчак!».

В своем обращении в СК и Генпрокуратуру России представители ООД «Ветераны России» приводят цитату Моргенштерна по поводу его отношения ко Дню Победы:



«…Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, который состоялся 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Я не понимаю. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили – не знаю. Пока празднуем только то, что прошло 70 лет назад», – говорит в интервью Собчак репер Моргенштерн.

Следует отметить, что Ксения Собчак и Моргенштерн блогеры-миллионники с аудиторией 2,39 млн. и 11,3 млн. подписчиков соответственно.



Как отмечают в своем обращении ветераны, защита исторической памяти осуществляется в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.10.21

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