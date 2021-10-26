Посольство России осудило торжественно открытый в Кишиневе памятник румынским союзникам Гитлера

Посольство РФ в Молдавии осудило открытие в Кишиневе памятника в честь румынских солдат, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, – сообщает ТАСС.

Накануне посольство Румынии организовало церемонию открытия в одном из парков Кишинева памятника со следующей надписью: «2021 год. Спустя 80 лет после освобождения Бессарабии и Севера Буковины Румынской армией в июне – июле 1941 года».

В заявлении, размещенном во вторник, 26 октября, на официальной странице российского дипломатического представительства в Facebook говорится следующее: «Цинизм адептов исторического реваншизма не знает пределов. Символ российско-румынской дружбы по оружию времен Первой мировой войны в Кишиневе трансформирован в «памятник» нацистским преступникам режима И. Антонеску (Ион Антонеску – фашистский диктатор Румынии в 1940-1944 годах). Разделяем реакцию здравых сил молдавского общества, осудивших этот вопиющий случай прославления гитлеровских палачей в стране, потерявшей в войне с фашизмом около 200 тыс. человек, в числе которых женщины, старики и дети».

«Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь «благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии», заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала», – заявили российские дипломаты.

Следует отметить, что попытку обелить преступления нацистов уже осудили Партия социалистов и представители общественности Молдавии.

Во время Великой Отечественной войны оккупированная фашистской Германией в союзе с Румынией Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг были переданы под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы оккупации здесь было убито и депортировано, по разным данным, до 300 тыс. евреев, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных.

В 2005 году под давлением международной общественности официальный Бухарест принес извинения за эти преступления.

Кишинев, Иван Бабурин

Кишинев. Другие новости 26.10.21

Следственный комитет РФ поручил проверить высказывание Моргенштерна по поводу Дня Победы. / В Крыму возбуждено уголовное дело из-за неоказания медицинской помощи ребенку. / СКР нашел подозреваемых в отравлении жителей Москвы метанолом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»