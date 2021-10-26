По подозрению в махинациях при строительстве в Арктике задержан экс-руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев, – сообщает издание Коммерсантъ,

По информации издания следствием были выявлены новые махинации при строительстве российских военных объектов в Арктике.

Во вторник, 26 октября, сотрудники ГУЭБиПК МВД, а также столичной полиции провели обыски и выемки документов в квартирах бывших гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании – Евгения Горбачева. Оба задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), которое расследуется следственной частью УВД по Юго-Западному округу Москвы. Подозреваемых после обысков задержали. В среду, 27 октября, суд изберет им меру пресечения.

По версии правоохранителей, Евгений Горбачев и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн. из более 4,3 млрд. руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

По версии следствия, руководители ООО «Спецстрой-1» совместно с неустановленными лицами обязательства в установленные сроки в полном объеме не выполнили, а денежные средства в размере 232,5 млн. руб. похитили, перечислив их на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных ООО «Форматика» и ООО «Санпласт». В результате поставки стройматериалов под гособоронзаказ не были осуществлены, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены.

В ходе обысков у господ Ашгибисова и Горбачева была изъята рабочая документация по договорам, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти похищенные средства. Кроме того, не исключено, что к Евгению Горбачеву, который после «Спецстроя» в 2017-2020 годах возглавлял АО «Главное управление обустройства войск», могут возникнуть вопросы и по другим контрактам, исполненным для вооруженных сил.

Как отмечает Коммерсантъ, Горбачев вполне мог избежать уголовного преследования, однако его регистрацию в кандидаты на последних выборах в Госдуму от КПРФ за нарушения аннулировал суд в Иваново.

В среду следствие планирует обратиться в Гагаринский райсуд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер пресечения в виде ареста. Сами фигуранты причастность к хищениям отрицают.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.10.21

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