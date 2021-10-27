Польша будет платить Евросоюзу по миллиону евро ежедневно

Польше назначен ежедневный штраф – 1 млн. евро за неисполнение норм законодательства ЕС, также решение принял Европейский суд в среду, 27 октября, – сообщает Интерфакс.

Европейский суд в своем аккаунте разместил сообщение следующего содержания: «Распоряжением Европейского суда Польше предписано выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн. евро за отказ приостанавливать действие национального законодательства, которое, в частности, касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда».

Ранее в октябре Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны нормативных актов, вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые европейские судебные постановления противоречат основному закону страны. Судьи объявили, что несмотря на членство Польши в Евросоюзе, это не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета.

Такое решение идет вразрез с принципом верховенства права ЕС, на котором настаивают в Брюсселе.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 27.10.21

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