Компании Google в России грозит штраф до 1/10 годового оборота

Новый административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенной в России информации составил Роскомнадзор, – пишет «Интерфакс».

В сообщении Роскомнадзора говорится, что 27 октября в отношении американской ИТ-компании Google LLC был составлен административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).

«Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», – уточнили в ведомстве.

В РКН заявили, что основные претензии у ведомства имеются к YouTube, который систематически не выполняет требования по удалению контента, содержащего запрещенную в РФ информацию.

Аналогичный протокол составлен в отношении компании Facebook.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее сообщил, что применять замедление трафика YouTube в России ведомство не планирует, он пояснил, что в настоящее время регулятор рассматривает санкции за нарушение законодательства в виде штрафов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.10.21

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