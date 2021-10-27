В США ураганный ветер оставил без электроснабжения около полумиллиона домов

Ураганный «норвежский» ветер, обрушившийся на Атлантическое побережье США в среду, 27 октября, оставил без электричества более полумиллиона домов и предприятий в Новой Англии. Были закрыты школы, мосты, прекращено паромное сообщение, – сообщает Associated press.

По словам официальных лиц, самый сильный порыв шторма был зафиксирован на скорости 151 км/час (94 миль/час) на паромном причале на острове Мартас-Винъярд.

В среду, 27 октября, в Род-Айленде были закрыты мосты Ньюпорт-Пелл и Джеймстаун-Верраццано, а также приостановлено паромное сообщение с островами Мартас-Винъярд и Нантакет.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Массачусетса сообщило о 425 000 отключениях электроэнергии по причине обрыва линий электропередач поваленными ветром деревьями. Коммунальные предприятия сообщили о 90 000 потребителей оставшихся без электричества в Род-Айленде, 17 000 в штате Мэн, 15 000 в Коннектикуте и 6 000 в Нью-Гэмпшире.

Энергетическая компания Eversource сообщила газете Cape Cod Times, что восстановление электроснабжения в наиболее пострадавших районах юго-востока Массачусетса займет несколько дней.

Из-за ветра, поваленных деревьев и оборванных линий электропередач официальные лица посоветовали гражданам воздержаться от поездок на юго-восток Массачусетса. Сообщается также, что в аэропорту Нью-Бедфорда ветер перевернул небольшой самолет.

В результате падения дерева на два проезжающих автомобиля в городке Моррис на севере Нью-Джерси один водитель погиб, другой получил ранения.

Вашингтон, Иван Бабурин

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