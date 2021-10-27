В Кабуле участились случаи ограблений и продажи людей

После прихода к власти Талибана* жители Кабула начали жаловаться на увеличение случаев вооруженных ограблений, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый круглосуточный новостной канал в Афганистане TOLO News.

Жители Кабула призывают действующие власти принять меры против преступников, отмечает телеканал.

«Вопреки нашим ожиданиям ограбления и похищения людей, к несчастью, все еще происходят и не предотвращаются», – сказал житель афганской столицы по имени Шуджа телеканалу TOLO News.

«Все ожидали значительного снижения случаев ограбления, но они происходят и при власти талибов*», – заявил другой кабулец по имени Мохаммад Юнус.

Представитель афганского МВД Саид Хости со своей стороны сообщил, что за последние две недели в стране было арестовано более 100 человек, в том числе по делам о грабежах и похищениях.

РИА Новости также рассказали о случае, когда пребывающий в крайней нищете житель Афганистана продал 16-летнюю дочь за немногим более 500 долларов. Этот случай произошел в провинции Багдис на северо-востоке страны, о чем журналистам рассказал источник, близкий к этой семье.

По словам собеседника, девушку зовут Наджиба, отец продал ее другому семейству за 50 000 афгани (549,7 долларов).

Ранее другой житель Афганистана рассказал журналистам Times, что вынужден продать свою 4-летнюю дочь за 590 долларов, чтобы спасти от голода семью из семи человек.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 27.10.21

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