Швейцария ввела санкции против восьми граждан России

Швейцария вслед за Евросоюзом включила свой санкционный список восемь граждан России. Причиной рестрикций послужило воссоединения Крыма с Россией, – сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.
Берн ввел санкции против начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка, руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимира Терентьева. Репрессиям со стороны руководства Швейцарии подверглись также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.
В политическом руководстве Швецарии объяснили свои действия тем, что российские граждане «поддерживали действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности Украины».
В SECO также подчеркнули, что на Крым и Севастополь распространяется «запрет на импорт товаров без сертификата происхождения, который выдается украинскими властями».
Берн, Иван Бабурин
Берн. Другие новости 27.10.21
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