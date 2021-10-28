На химзаводе в Череповце произошел выброс аммиака, есть пострадавшие

На химзаводе в городе Череповце Вологодской области три человека пострадали в результате выброса аммиака, сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел около 8 часов утра на предприятии «ФосАгро», которое производит фосфорсодержащие минеральные удобрения, уточняют СМИ. Пострадали сотрудника предприятия.

Утечка произошла из клапана избыточного давления. Она была незначительной и уже ликвидирована, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что угрозы жилым домам нет.

Череповец, Наталья Петрова

Череповец. Другие новости 28.10.21

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