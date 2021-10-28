Иркутский альпинист с горы доставлен в больницу практически в коме

Спасатели в Бурятии передали медикам альпиниста в предкоматозном состоянии. Спасенный участвовал в сборах в Тункинском районе, когда у него резко подскочил сахар, пишут «Известия» со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд.

Сигнал от альпинистов поступил вечером 27 октября. Один из инструкторов почувствовал себя плохо, и коллеги запросили помощь. Альпиниста вертолетом доставили в больницу Иркутска. Он находился в стабильно тяжелом, предкоматозном состоянии.

По данным БПСО, спасенный – 39-летний житель Иркутска.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

Улан-Удэ. Другие новости 28.10.21

На химзаводе в Череповце произошел выброс аммиака, есть пострадавшие. / Курганского подростка сбил мотоциклист без прав, водитель с места ДТП скрылся. / В ходе разбирательства по одному из лесов Челябинска всплыли неожиданные факты и секретные документы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»