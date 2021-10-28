Томич три дня ухаживал за бабушкой, которую забросили врачи в ковидарии

Житель Томска три дня пробирался в ковидарий под видом врача и ухаживал за 84-летней бабушкой, которая не получала помощи и ухода от работников больницы. Все действия он записал на видео и отнес кадры в Следственный комитет, сообщает томский телеканал «ТВ-2».

На опубликованных кадрах видно, что пожилая женщина лежит на кровати в полном подгузнике, на теле имеются пролежни. Канюля с кислородом сдвинута на лоб, а на тумбочке нет даже воды.

На третий день персонал больницы опознал в мужчине постороннего, и его перестали пропускать внутрь. Томич отметил, что на протяжение трех дней его ни разу не остановила охрана, никто не поинтересовался его личностью.

Из больницы он отправился в Следственный комитет, где мужчине пришлось долго уговаривать сотрудников принять его жалобу. Ему рекомендовали обратиться в Минздрав РФ или департамент здравоохранения Томской области.

«Организована доследственная проверка информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в МСЧ-2 по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в региональном управлении СКР.

В больнице уже работают проверяющие от регионального депздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 28.10.21

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