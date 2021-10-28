Мурманчанка избила врача, отказавшего в больничном после наращивания ресниц

Женщина набросилась с кулаками на врача-офтальмолога в городе Кировске Мурманской области. Специалист отказался отправлять на больничный ее дочь после неудачного наращивания ресниц.

Днем 22 октября к офтальмологу обратилась молодая женщина с просьбой выписать больничный лист. Она пожаловалась не неудачное наращивание ресниц. Женщину осмотрели офтальмолог, завполиклиникой и заместитель главврача медучреждения и не нашли причин для нетрудоспособности. Пациентка ушла ни с чем.

На следующий день в поликлинику пришла недовольная мать пациентки.

«Подозреваемая в одном из кабинетов взрослой поликлиники нанесла удар кулаком в голову врачу-офтальмологу. В результате ее действий потерпевшей причинены телесные повреждения, в том числе в виде сотрясения головного мозга», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении разозленной женщины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

Кировск, Наталья Рязанова

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