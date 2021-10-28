Взрыв в многоквартирном доме в Набережных Челнах квалифицирован как убийство

Следственный комитет в четверг, 28 октября, по случаю взрыва в многоквартирном доме в Набережных Челнах возбудил дело по ст. 105 УК п. «е» ч.2 (убийство, совершенное общеопасным способом). Теперь 70-летний хозяин квартиры, где произошел взрыв, стал фигурантом дела об убийстве. Следствие будет ходатайствовать об его аресте.

25 октября в Набережных Челнах взрывом было разрушено несколько квартир на двух этажах пятиэтажки. Подозреваемый пострадал при взрыве и был госпитализирован вместе с еще четырьмя соседями. Его 22-летняя соседка от полученных травм скончалась.

Следователи, осматривая место взрыва в многоквартирном доме в Набережных Челнах, пришли к выводу, что взрыв произошел неслучайно, а причиной его стали умышленные действия владельца квартиры, – сообщает Интерфакс

Первоначально уголовное дело по факту взрыва было возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК п. «в» ч. 2).

Среди версий случившегося рассматривалась некачественная работа газовой службы или неправильное использование газового оборудования.

Следователи СК выяснили, что подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. C 2010 года его квартира был отключена от газоснабжения, на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Ранее «Газпром трансгаз Казань» отмечал, что при проверке квартиры 9 марта 2021 года заглушка была на месте.

Набережные Челны, Иван Бабурин

Набережные Челны. Другие новости 28.10.21

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