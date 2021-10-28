Жительница Таиланда перерезала страховочные тросы маляров-высотников

В Таиланде жительница высотного дома перерезала страховочные тросы двум малярам-высотникам, ремонтирующим фасад здания рядом с ее окном, – пишет Mothership.

Женщина призналась, что была раздражена тем, что рабочие занимаются ремонтом рядом с ее окном на 21-м этаже, – сообщают местные СМИ.

По словам одного из маляров, гражданина Мьянмы по имени Сонг, он увидел, как из окна кто-то вытянул руку с ножницами в руках и разрезал страховочный трос. В результате двое рабочих могли сорваться вниз, но на помощь пришел их коллега, который смог удержать маляров.

Жители дома заметили происходящее и помогли малярам залезть на балкон. Затем рабочие спустились вниз, рассказали о случившемся руководству и вызвали полицию.

Подозреваемая сначала отрицала вину, но под давлением улик созналась в содеянном. По ее словам, она просто испугалась рабочих и не планировала их убивать. В итоге женщине предъявили обвинение в покушении на убийство двух или более лиц. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Бангкок, Иван Бабурин

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