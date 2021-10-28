Во Франции в изнасиловании впервые обвинили порноактеров

Французским правосудием впервые было предъявлено обвинение в изнасиловании четырем порноактерам, – в четверг, 28 октября, сообщает агентство AFP.

Источник в судебной системе сообщил AFP, что 22 октября четыре человека были представлены следственному судье, ведущему дело, и им было предъявлено обвинение в изнасиловании.

«Трое из подозреваемых были заключены под стражу, еще один находится под судебным надзором», – сообщил источник AFP.

Источник, знакомый с обстоятельствами дела, сказал: «Это будет первый случай во Франции, когда актеры будут привлечены к ответственности за изнасилование в рамках расследования преступлений в порнографической индустрии», – сообщил AFP

Прокуратурой Парижа, проводившей с начала 2020 года расследование, направленное против одной из порнографических интернет-платформ, было выявлено около пятидесяти жертв, сообщили журналистам источники, знакомые с делом.

«То, что было совершено на этих съемочных площадках, – это изнасилования при отягчающих обстоятельствах, а также пытки и акты варварства. Поэтому каждый актер, участвовавший в этих сценах, может быть обвинен в изнасилования», – считает адвокат нескольких потерпевших Лоррейн Кестьо.

Париж, Иван Бабурин

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