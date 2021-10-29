В Риме на саммите G20 выявлен первый случай заражения COVID-19

На саммите «Большой двадцатки» у журналистки зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил министр по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио, – пишет РИА Новости.

Как отмечают итальянские СМИ, зараженной на саммите оказалась британка, вакцинированная препаратом AstraZeneca. Ее доставили в COVID-отель, обустроенный для подобных случаев на саммите.

«Это изолированный случай, установленный благодаря скринингу при доступе в пресс-центр», – рассказал Алессио Д'Амато.

Следует отметить, что представители СМИ, освещающие двухдневный саммит G20, должны доказать отсутствие заражения, пройдя тест в пункте получения аккредитации или продемонстрировать отрицательный результат анализа, сделанного за 48 часов до приезда на саммиты.

В свою очередь, иностранные журналисты обязаны пройти тест на COVID-19 за двое суток до приезда в Италию. Во всех случаях не принимаются в расчет проведенная вакцинация или возможное выздоровление от инфекции.

Рим, Иван Бабурин

Рим. Другие новости 29.10.21

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