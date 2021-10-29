Европарламент подал иск в европейский суд на Еврокомиссию

Европейский парламент подал в суд на Европейскую комиссию, обвинив высший орган исполнительной власти Евросоюза в ненадлежащем поддержании механизма верховенства закона, – сообщает РАПСИ.
Члены европарламента свои претензии объясняют следующим образом: «Регулирование, принятое в декабре прошлого года, позволяет ЕС приостанавливать выплаты из бюджета ЕС государствам-членам, в которых верховенство закона находится под угрозой. Однако Еврокомиссия пока воздерживается от его использования».
«Мы ожидаем, что комиссия примет меры. Слова нужно превратить в дела», – написал в своем аккаунте в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли и добавил, что они добиваются начала решительных шагов от Еврокомиссии.
Следует отметить, что в заявлении не сказано, в какой именно ситуации Еврокомиссия должна была прибегнуть к новому регулированию.
ЕС в настоящее время проводит разбирательство по делу о нарушении прав против Польши и Венгрии.
Страсбург, Иван Бабурин
Страсбург. Другие новости 29.10.21
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