Постпред Израиля в ООН публично разорвал отчет по правам человека

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан публично разорвал ежегодный отчет Совета ООН по правам человека, – сообщают израильские СМИ.

Гилад Эрдан заявил, что в отчете обширные разделы посвящены критике действий Израиля во время антитеррористической операции «Страж стен», проходившей с 10 по 21 мая 2021года. При этом в документе не упоминается ни ХАМАС, ни ракетные обстрелы Израиля, осуществляемые этой террористической организацией.

«Место этого одностороннего и искажающего правду отчета на антисемитской помойке», – заявил постпред Израиля в ООН.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 30.10.21

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