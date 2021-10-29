США хотят выслать еще более полусотни сотрудников российских дипломатических работников

Соединенные Штаты потребовали покинуть страну еще 55 российских дипломатов и сотрудников дипмиссий, помимо 24, покинувших США в августе этого года, – пишет РБК.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы.



«США «сознательно сливают» журналистам некорректную информацию о том, что российских дипломатов в Соединенных Штатах в четыре раза больше, чем американских в России. В частности, США засчитывают состав российского постоянного представительство ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила представитель МИДа.



Захарова рассказала, что если сопоставлять посольства и консульские учреждения, то «картина складывается совершенно иная».

«У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне менее 200», – сообщила Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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