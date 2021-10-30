Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре на Чукотке

Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре на Чукотке. Причина возгорания устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября в селе Инчоун Чукотского района. Загорелась одна из квартир одноэтажного жилого дома по улице Школьная. По данным регионального управления Следственного комитета, в результате пожара погибли четверо детей в возрасте от 1 года до 6 лет, а также две 48-летние женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время следователи устанавливают «все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, назначен ряд судебных экспертиз», – говорится в сообщении.

Проверку в связи со смертельным пожаром проводит прокуратура. «Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа», – отметили в прокуратуре Чукотки. На место происшествия готовятся вылететь вылет прокурор района и представители правоохранительных органов.

Анадырь, Наталья Петрова

Анадырь. Другие новости 30.10.21

Постпред Израиля в ООН публично разорвал отчет по правам человека. / США хотят выслать еще более полусотни сотрудников российских дипломатических работников. / Европарламент подал иск в европейский суд на Еврокомиссию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»