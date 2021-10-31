В Японии мужчина с ножом атаковал пассажиров поезда: до 15 пострадавших

В Японии мужчина напал на пассажиров поезда и устроил пожар. По разным данным, пострадали от шести до 15 человек.
Инцидент произошел в городе Тёфу в столичной префектуре, сообщает телеканал NHK. По его сведениям, пострадали шесть человек, один из них находится без признаков жизни.
Агентство Киодо, в свою очередь, сообщило, что при нападении пострадали по меньшей мере 15 человек.
Молодой мужчина напал с ножом на пассажиров, после чего разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. По некоторым данным, он также распрыскал в вагоне соляную кислоту.
Правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия, он не оказал сопротивления.
Токио, Наталья Петрова
Токио. Другие новости 31.10.21
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