В Приморье мать оставила ребенка в запертой машине на ж/д-переезде

В Уссурийске женщина оставила на железнодорожном переезде запертую машину с дочерью внутри. Легковушку едва не снес проходящий состав, но очевидцы успели откатить ее в сторону.
Днем 31 октября на улице Льва Толстого женщина оставила машину Nissan Tiida Latio на ж/д-путях. Внутри сидела 10-летняя девочка. Вскоре оказалось, что машина мешает проезду поезда, который быстро приближался к переезду. Владелицы иномарки не было в зоне видимости, тогда прохожие и посетители соседнего ресторана дотолкали машину до безопасного места.
Очевидцы рассказали РЕН-ТВ, что женщина вернулась к машине, когда поезд уже прошел, а на месте происшествия работала полиция. «В отношении 44-летней жительницы села Борисовка составлен протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ)», – рассказали в краевом УМВД.
Женщине может грозить штраф в пять тысяч рублей и даже лишение прав на срок до полугода.
История быстро появилась в соцсетях и вызвала большой резонанс. Следственный комитет решил проверить обстоятельства случившегося. «Организована доследственная проверка по признакам оставления в опасности (ст. 125 УК РФ). По результатам проверочных мероприятий, будет принято процессуальное решение», – пояснили в приморском управлении СКР.
Уссурийск, Наталья Рязанова
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