В Новосибирске трое рабочих обварились кипятком в подвале лицея

В Новосибирске трое работников провалились в яму с кипятком во время проверки в лицее. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел в МБОУ «Лицей № 12» в Центральном районе. Слесарь и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) спустились в подвал, чтобы проверить коммуникации. Под ними обвалилась плита, все трое провалились под пол в яму с кипятком, передает телеграм-канал Mash Siberia.

Пострадавших доставили в больницу. Все они находятся в реанимации. У них диагностированы ожоги второй и третьей степени от 50% до 80% тела.

Региональное управление СКР объявило о начале проведения доследственной проверки. «Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте ведомства.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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