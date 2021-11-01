Жители Улан-Удэ без QR-кодов штурмовали торговый центр. Полиция начала проверку

Правоохранители проверят информацию о штурме торгового центра в Улан-Удэ людьми без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном ковиде.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появился ролик, на котором группа людей прорвалась в торговый центр. Мужчина и несколько женщин схватили стоящего в дверях охранника, оттолкнули его и прошли в здание ТЦ. В описании к видео говорится, что покупатели без масок и QR-кодов провели «успешный штурм».

По данным полицейского главка по Бурятии, полиции стало известно о конфликте в торговом центре 30 октября. На место происшествия были направлены правоохранители. По данному факту проводится проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В каком именно торговом центре произошел инцидент, не уточняется.

В Бурятии в период нерабочих дней для посещения предприятий общепита, торговых центров, учреждений культуры, салонов красоты, фитнес-центров и других общественных мест необходимо предъявить QR-код. C 1 ноября при отсутствии кода разрешено показывать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения. Также в ТЦ могут пройти люди, которые направляются в расположенный в нем центр вакцинации.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 01.11.21

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