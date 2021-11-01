Под Красноярском молодая мать на иномарке врезалась в скорую

Водитель и пассажир машины скорой помощи пострадали при столкновении с иномаркой в Красноярском крае. Молодая автоледи в легковушке и ее маленький сын получили легкие травмы.

ДТП случилось на 49-м км трассы между городами Назарово и Шарыпово. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем Toyota не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в машину скорой, которая слетела с дороги. Водителя и пассажира скорой помощи отправили в больницу.

«Водитель автомобиля Toyota и годовалый пассажир получили незначительные травмы. Женщина-водитель была пристегнута ремнем безопасности, ребенок находился в детском автокресле», – пояснили в краевом УМВД.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Красноярск, Наталья Рязанова

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