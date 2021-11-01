В Красноярске подросток ударил ножом ребенка на детской площадке

В Красноярске вооруженный ножом 13-летний подросток напал на детской площадке на 11-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 31 октября на детской площадке во дворе одного из домов расположенных по улице Амурская, сообщили в региональном управлении СКР. Между детьми произошел конфликт, подросток достал нож и нанес оппоненту два удара.

Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Подозреваемого поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

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